Matrix, Sandra Bullock sostituisce Keanu Reeves come Neo in due splendide fan art

E se in un universo alternativo il Neo di Matrix fosse stata una donna? Oggi come oggi, idealmente e all'interno di un reboot della saga della Sorelle Wachowski, sarebbe persino possibile, e infatti l'artista web ApexForm ha voluto sostituire in delle nuove fan art il mitico Keanu Reeves con la splendida e agguerrita Sandra Bullock.

Nella prima delle due immagini vediamo la protagonista di Gravity stoppare nei panni della Prescelta dei proiettili, mentre nella seconda è impegnata in una sparatoria e visibilmente eccitata dall'adrenalina dell'azione. Cosa ne pensate?



Keanu Reeves ha precedentemente lodato la scrittura della Wachoswki, complimentandosi con lei "per aver creato una storia davvero incredibile" e per "l'intricata sceneggiatura che alla fine è una fantastica storia d'amore". L'attore ci ha tenuto a precisare che Matrix 4 sarà ambientato dopo gli eventi di Revolution "che non verranno dimenticati", aggiungendo anche che Neo "non viaggerà nel passato".



Per finire, suggerisce che Matrix 4 è nella sua essenza "un grande invito a svegliarsi", lodando senza riserve le grandiose scene d'azione confezionate finora, che ricordiamo essere curate nientemeno che da Chad Stahelski, regista di John Wick e amico di Reeves.



Matrix 4 uscirà nelle sale americane il 22 dicembre 2021. Nel cast anche Yahyah Adbul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jada Pinkett Smith e Priyanaka Chopra.