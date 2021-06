Matrix, Salma Hayek ha rinunciato al ruolo di Trinity: ecco l'esilarante motivo

Matrix è certamente uno dei franchise di maggiore successo degli ultimi anni ma, quando il primo film della saga è entrato in produzione, molti attori sembravano non essere poi così convinti di un progetto così "particolare" e a quanto pare, Salma Hayek era uno di questi.

In una recente intervista con Jada Pinkett Smith per Red Table Talk, la giunonica star messicana ha rivelato di essere stata in corsa per il ruolo di Trinity ma che, la sua pigrizia è stato un enorme deterrente per la sua partecipazione a Matrix.

"Avevo superato molti ostacoli, test sullo schermo e molte audizioni. Poi hanno portato questi coordinatori degli stunt dall'Asia. Era il test fisico. Sono flessibile e agile, ma sono molto pigra. Non sono mai andata veramente in palestra, e loro mi hanno detto: 'Per questo ruolo devi correre!' e io ho detto: 'Cosa?'. Mi annoiava perfino fare il giro della stanza per una volta, figuriamoci altro. Dopo quel giorno non mi hanno più chiamata".

Salma Hayek che di recente si espressa contro le critiche sul suo corpo ha poi ammesso che Carrie-Anne Moss, era più che perfetta per quel ruolo, sottolineando la sua incredibile prestanza fisica: "Dio mio! Era così brava! Era così imbarazzante! Era così in forma, era così concentrata, era così disciplinata. Era così capace. Era così gentile. Ho guardato questa donna e ho pensato tra me e me: 'Ecco chi voglio essere da grande'. Incredibile".

Intanto, sembra essere confermato il titolo Resurrections per Matrix 4.