Matrix, che ruolo aveva Monica Bellucci? Ricordiamo la sensuale Persephone

È negli anni 2000 che Monica Bellucci ha cominciato la sua ascesa nel cinema internazionale, uscendo dai confini italiani e cominciando a lavorare nella sua seconda patria, la Francia. Dopo Malena di Giuseppe Tornatore, Asterix e Obelix e L'ultima alba, però, il film che contribuì al suo successo fu il Matrix Reloaded delle sorelle Wachowski.

Il film di Fuqua fu il primo dell'attrice interpretato in lingua inglese e diretto da un autore stanutense, e sia questa esperienza che la sua doppia nazionalità francese convinsero le Wachowski a scritturarla per il secondo capitolo del loro franchise cult, di cui ricordiamo è in arrivo il quarto film (godetevi il trailer di Matrix Resurrections con Keanu Reeves).



Nel film la Bellucci vestiva i panni dell'affascinante e seducente Persephone, un programma della primissima Matrix che insieme al marito noto come il Merovingio (e interpretato da Lambert Wilson) era riuscito a sopravvivere a ogni forma di distruzione e riavvio, pur restando confinata insieme a lui in un ambiente nascosto perché ormai vecchia e obsoleta secondo il giudizio delle macchine.



È anzi proprio Persephone che guida Neo, Morpheus e Trinity verso il Fabbricante di Chiavi, così da vendicarsi in qualche modo della spregiudicata infedeltà del marito.



Ricordavate il ruolo della Bellucci in Matrix Reloaded? Ditecelo nei commenti.



Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo alla nostra analisi del trailer di Matrix Resurrections.