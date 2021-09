Matrix, tutto il riassunto della saga in soli dieci minuti: ecco il video!

In attesa di poter scoprire cosa riserva il quarto capitolo del franchise, Matrix Resurrections, su Everyeye Plus è disponibile un video che ripercorre tutta l'intera saga di Matrix delle sorelle Wachowski dal primo film, Matrix, uscito nel 1999, fino all'ultimo episodio cinematografico che i fan attendono con trepidazione.

Il video è un breve lungo viaggio nei meandri del franchise con protagonista Keanu Reeves nel ruolo di Neo, interpretato sin dal primo capitolo.

Il successo globale del primo film convinse le sorelle Wachowski a girare anche i due successivi sequel, in realtà meno fortunati del primo: Matrix Reloaded (2003) e Matrix Revolutions (2003) usciti a distanza di soli pochi mesi l'uno dall'altro.



I protagonisti dei primi tre film sono principalmente Neo (Reeves), Morpheus (Laurence Fishburne), Trinity (Carrie-Anne Moss) e l'Agente Smith (Hugo Weaving).

Nel quarto capitolo della saga, Matrix Resurrections, il ruolo di un giovane Morpheus è stato assegnato a Yahya Abdul-Mateen II, escludendo di fatto Laurence Fishburne dal ritorno nel franchise.

Anche Hugo Weaving non fa parte del film mentre Carrie-Anne Moss è tornata nelle vesti di Trinity, il ruolo per il quale è maggiormente conosciuta. Lana Wachowski ha spiegato perché ha resuscitato Trinity e Neo per questo nuovo film.

Per saperne di più sulla saga e riscoprire dettagli che magari avete dimenticato o di cui non sapevate nulla ecco il nostro video disponibile su Everyeye Plus.



Inoltre potete trovare anche l'analisi del primo trailer di Matrix Resurrections, quarto capitolo del franchise.