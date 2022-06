Matrix Revolutions, l'incredibile esperimento di Warner il giorno dell'uscita in sala

La contemporaneità nell'uscita sta diventando un fattore sempre più decisivo per quanto riguarda i grossi franchise, con gli spoiler che sono inevitabilmente sempre dietro l'angolo: chissà quanto sarebbero felici i fan del Marvel Cinematic Universe, ad esempio, davanti a un'iniziativa come quella per l'uscita di Matrix Revolutions!

Già, perché le modalità della release del terzo e momentaneamente ultimo film della saga delle Wachowski furono tutt'altro che banali, proprio come si conviene a un franchise come quello con protagonisti Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss.

Ma di cosa parliamo esattamente? Molto semplice a dirsi, leggermente più difficile a farsi: Matrix Revolutions uscì infatti contemporaneamente in quasi tutte le più importanti capitali del mondo, spaccando letteralmente il secondo! Il film delle Wachowski fu infatti proiettato per la prima volta il 5 novembre 2003 alle 6:00 a Los Angeles, alle 9:00 a New York, alle 14:00 a Londra, alle 17:00 a Mosca, alle 23:00 a Tokyo e all'1:00 a Sydney, ottenendo una contemporaneità praticamente perfetta!

Cosa ne dite? Potrebbe essere una buona soluzione per tamponare il pericolo spoiler? Chissà che prima o dopo qualche produzione non decida di tentare nuovamente l'impresa! Questioni di orario a parte, comunque, ecco cos'ha detto Keanu Reeves sul primo giorno sul set di Matrix.