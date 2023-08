Matrix Revolutions, cosa sono in realtà quelle gocce di pioggia? La risposta vi stupirà

Non si dà luce a una saga come Matrix senza curarne in maniera maniacale ogni dettaglio: nonostante le recensioni del secondo e del terzo capitolo non abbiano raggiunto i picchi d'entusiasmo dell'esordio, anche Reload e Revolutions beneficiano dunque della voglia delle sorelle Wachowski di stupire anche tramite piccoli accorgimenti.

Nel film che chiudeva quella che era stata inizialmente concepita come una trilogia (e che fu oggetto di uno strano esperimento di Warner Bros. alla sua uscita in sala) possiamo ad esempio notare, aguzzando la vista, un po' di dettagli che non possono non lasciarci a bocca aperta: pensiamo, ad esempio, alle gocce di pioggia che cadono durante lo scontro finale tra Neo e l'Agente Smith.

Molte di quelle gocce, infatti, non sono fatte d'acqua: basta uno zoom dalla definizione accettabile per rendersi conto di come queste non siano altro che brandelli del codice di Matrix. Un'aggiunta che non è stata messa lì per caso o come semplice easter-egg: la caduta dei pezzi di codice sta infatti ad implicare lo sfaldamento del complesso programma di simulazione creato dalle macchine.

Avevate mai notato questo particolare di Matrix Revolutions? Pensate che i film successivi al primo siano effettivamente all'altezza di quello uscito nel 1999? Diteci la vostra nei commenti!