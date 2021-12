Matrix Resurrections: Warner avrebbe fatto il film anche senza Lana Wachowski alla regia

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider da uno dei produttori di Matrix Resurrections, ovvero James McTeigue, si evince che la Warner Bros. era fortemente interessata a produrre un ulteriore capitolo della saga fantascientifica e lo avrebbe realizzato in ogni caso, anche senza il coinvolgimento diretto delle sorelle Wachowski.

Il produttore ha dichiarato che la capacità di generare soldi da parte del franchise di Matrix è stata sempre oggetto di dibattito alla Warner, che da sempre era intenzionata a realizzare un quarto capitolo della saga. Così quando Lana Wachowski propose l'idea per un nuovo film, lo studio rispose immediatamente in maniera affermativa. Aveva perfettamente senso avere a bordo la regista originale.

"Guardate, quando si ha un franchise che ha la capacità di generare denaro come ha fatto Matrix, si parla sempre di nuovi film. E' lo stesso motivo per cui alla Marvel ripetono la loro formula più volte, che tu abbia Spider-Man oppure Thor o Iron Man. C'è sempre il potenziale per aggiornarsi per la possibilità di fare soldi e raccontare nuove storie. Non dovrei dirlo ma è un pensiero prettamente economico. Ci sono state delle discussioni ma non hanno portato a nulla. Così quando è tornata Lana e ci ha detto: 'Guardate, sono interessata a fare un altro film', ovviamente hanno detto sì alla filmmaker che aveva creato il franchise".

In poche parole, da anni la Warner ha provato a realizzare un quarto capitolo della saga di Matrix senza avere fortuna, probabilmente senza mai trovare la giusta dimensione o la storia che soddisfacesse tutti, ma era solo questione di tempo. Fortunatamente, Lana Wachowski è tornata a casa e ha proseguito la storia iniziata ormai 22 anni fa.

Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Matrix Resurrections, un sequel decisamene complicato. Carrie Anne Moss invece ha parlato dell'ultimo giorno di riprese di Matrix Resurrections.