Matrix Resurrections, il nuovo video svela altri dettagli sulla trama

Warner Bros. Pictures ha pubblicato un nuovo video di Matrix Resurrections che svela nuovi dettagli sulla trama e si occupa del personaggio di Jessica Henwick, una delle new entry nel cast insieme a Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris e Priyanka Chopra. Ecco tutti i dettagli trapelati dalla featurette del film.

D'altronde ci sono ancora molte domande senza risposta per i fan di Matrix. Ad esempio, e lo sappiamo bene, il film precedente - Matrix Revolutions - termina con Neo (Keanu Reeves) che muore insieme all'agente Smith (Hugo Weaving) ponendo fine al suo regno di terrore. Allo stesso modo Trinity (Carrie-Anne Moss) muore tra le braccia di Neo dopo esser stata colpita fatalmente.



Originariamente creato come ultimo capitolo della saga, Matrix Revolutions ha tentato di porre fine senza un quarto film all'orizzonte. Ecco perché la morte di Neo e Trinity è rimasta per buona parte senza risposte.

Warner Bros. ha pubblicato una nuova clip che presenta novità sul quarto film e dei commenti del cast, con nuovi dettagli sul personaggio di Henwick, Bugs, e sul gruppo che crea per combattere il sistema mentre continuano a sperare che Neo sia ancora vivo. Il video mostra che Neo - scoprite il nostro ritratto su Keanu Reeves - e Trinity sono intrappolati all'interno di Matrix sotto nuove identità; Neo ora è Thomas Anderson, e Trinity è Tiffany. Dopo aver incontrato il personaggio di Henwick e il suo gruppo di credenti, Neo - che fino a quel momento aveva preso la pillola blu - sceglie di prendere quella rossa.



Di recente è stato svelato che Keanu Reeves è saltato 20 volte da un palazzo da un palazzo di 46 piani durante la lavorazione del film.