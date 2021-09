Matrix Resurrections, il trailer arriva giovedì! L'annuncio in un teaser

La pazienza, infine, viene sempre premiata: per questo Matrix Resurrections abbiamo atteso parecchio, tra gli ovvi tempi di produzione e i ritardi dovuti alla pandemia, ma sembra finalmente avvicinarsi il momento in cui potremo saperne qualcosa in più grazie a questo primo trailer ormai prossimo all'uscita.

Mentre in rete si discute di una nuova teoria su Trinity, infatti, Warner Bros. ha sganciato una vera e propria bomba senza alcun preavviso: sui social e su YouTube è infatti apparso un brevissimo teaser che annuncia l'uscita del primo trailer ufficiale del quarto capitolo della saga ideata dalle sorelle Wachowski.

L'appuntamento è per giovedì alle 6 del fuso orario Pacific Time, corrispondenti alle nostre 15:tra meno di 24 ore, dunque, avremo finalmente modo di dare un'occhiata al film che vedrà il grande ritorno di Keanu Reeves in uno dei suoi ruoli più iconici, quello dell'Eletto Neo. "La scelta è vostra" è l'unica frase che appare nel video rilasciato in queste ore, nel quale compaiono anche le celebri pillole: ma abbiamo davvero dei dubbi sulla scelta da compiere?

Cosa vi aspettate di vedere in questo primo, attesissimo trailer? Fatecelo sapere nei commenti! Secondo alcune voci sempre più insistenti, intanto, Yahya Abdul-Mateen II potrebbe essere il nuovo Morpheus in Matrix Resurrections.