Matrix: Resurrections, ecco tutti i teaser segreti in un unico video in vista del trailer!

In attesa di mettere finalmente gli occhi sul primo trailer ufficiale di Matrix: Resurrections, previsto per domani, un utente ha raccolto in un unico video tutti i teaser pubblicati nella giornata di ieri da Warner Bros. attraverso il sito WhatIsTheMatrix.

La compagnia ha riaperto i battenti del portale per proporre ai fan l'iconica scelta del primo capitolo: pillola rossa o pillola blu (azzurra nella traduzione italiana). A secondo della pillola cliccata è possibile ammirare sul sito un teaser differente, e ora potete trovare tutti i filmati diffuso in anteprima nel video in calce alla notizia.

Diretto da Lana Wachowski, che torna per la prima volta alla regia senza la sorella Lilly, il film vedrà l'atteso ritorno di Keanu Reeves nei panni di Neo, il cui look ha già attirato l'attenzione dei fan per via della forte somiglianza con John Wick. Dal cast originale rivederemo anche Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt, mentre le new entry includono Priyanka Chopra, Jonathan Grodd, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Toby Onwumere e soprattutto Yahya Abdul-Mateen II, che parrebbe interpretare un nuovo Morpheus.

L'uscita del film è fissata al 22 dicembre 2021. Voi che aspettative avete nei confronti del nuovo Matrix? Ditecelo nei commenti qui sotto!