Matrix Resurrections taglia il traguardo dei 100 milioni di dollari, ma rimarrà un flop?

Nel corso dell'ultimo weekend di programmazione, Matrix Resurrections ha guadagnato la cifra necessaria che gli ha consentito di tagliare il traguardo dei 100 milioni di dollari al box-office internazionale (ovvero sommando gli incassi in patria con quelli all'estero) ma nonostante questo risultato la pellicola potrebbe comunque rimanere un flop.

Dopo un primo weekend deludente per Matrix Resurrections, il suo secondo di programmazione nelle sale ha portato il totale della pellicola a 106 milioni di dollari al box-office, cifra ottenuta sommando i 30.9 milioni ottenuti in patria, ovvero negli Stati Uniti, più i 75.1 milioni ottenuti sul mercato internazionale. Ci sono due considerazioni importanti da fare in merito a questi dati: il primo è che considerando il budget molto alto di circa 190 milioni di dollari, è molto probabile che Matrix Resurrections rimarrà un flop dal punto di vista commerciale.

L'altra considerazione da tenere conto è che si tratta comunque di un risultato impressionante rimarcando il periodo di pandemia che stiamo ancora affrontando e che nelle ultime settimane ha visto un rialzo di contagi e restrizioni più la contemporanea uscita su HBO Max del film, che lo hanno reso fruibile comodamente da casa per milioni di spettatori. Quest'ultimo fattore è stato purtroppo determinante nel far diventare Matrix Resurrections il film più piratato della settimana.

Per quanto riguarda i numeri che Matrix Resurrections sta facendo al botteghino italiano non sono affatto deludenti: il film con Keanu Reeves ha incassato quasi 800mila euro in due soli giorni di programmazione (ricordiamo che da noi il film è uscito il giorno di Capodanno) e si è piazzato al quarto posto della classifica, dietro Belli ciao di Pio e Amedeo, Spider-Man: No Way Home e il fenomeno per i più piccoli Me Contro Te Il Film - Persi nel tempo.