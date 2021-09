Matrix Resurrections, svelata la trama ufficiale: ma non ci si capisce nulla ugualmente

Dopo la pubblicazione del sensazionale trailer di Matrix Resurrections e la conferma definitiva dell'esordio del nuovo Morpheus, grazie a The Wrap è arrivata online la prima trama ufficiale del nuovo film della saga con Keanu Reeves.

Tuttavia, se speravate che la sinossi di Matrix Resurrections potesse parzialmente sollevare qualche velo sui tanti misteri che circondano il film, vi sbagliavate di grosso: "Matrix Resurrections è una continuazione della storia stabilita nel primo film di Matrix", si legge sul magazine hollywoodiano, che continua: "Il film riunisce Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei panni delle icone cinematografiche Neo e Trinity in quella che sarà un'espansione della loro storia, che si avventura di nuovo in Matrix e ancora più in profondità nella tana del coniglio. Una nuova avventura strabiliante con azione e scala epica, è impostata in un mondo familiare ma ancora più provocatorio in cui la realtà è più soggettiva che mai e dove tutto ciò che serve per vedere finalmente la verità è liberare la propria mente".

Tutto chiaro? Vediamo di provare a capirci qualcosa: un primo indizio sembrerebbe essere il termine 'continuazione', utilizzato per fare riferimento direttamente alla storia originale. Questo è importante perché parrebbe confermare che Resurrections si svolgerà dopo la "morte" di Neo in The Matrix Revolutions, dettaglio che a sua volta escluderebbe un prequel o un remake di Reloaded e Revolutions come alcuni avevano ipotizzato. Dato che il trailer di Matrix Resurrections è stato un bombardamento di immagini, dando vagamente la sensazione che niente sia al posto giusto, vale anche la pena notare che quei Neo e Trinity visti nel filmato saranno gli stessi della trilogia originale, ma invecchiati. I segreti e i misteri dietro al film sono più fitti che mai, e le risposte molto probabilmente arriveranno solo con l'uscita.

Matrix Resurrections uscirà negli Stati Uniti nelle sale cinematografiche e su HBO Max il 22 dicembre, mentre in Italia arriverà dall'1 gennaio 2022.