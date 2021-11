Matrix Resurrections, un nuovo stile per il Morpheus di Yaya Abdul-Mateen

L'arrivo di Matrix Resurrections si avvicina sempre più. Come sappiamo il film sarà allo stesso tempo un reboot e un sequel, e a darci un segnale forte di questo è l'arrivo di Yaya Abdul-Mateen II nei panni di Morpheus. Avremo infatti un nuovo attore in un vecchio ruolo. Le differenze con il passato sono evidenti nel poster del personaggio.

Come sappiamo, questa settimana, in vista dell'uscita del negli Stati Uniti il 22 Dicembre, sono arrivati i nuovi poster ufficiali di Matrix Resurrections, in cui vediamo tutti i protagonisti. E' subito molto chiaro che le rivoluzionarie scelte stilistiche delle scene d'azione introdotte in passato da Matrix, torneranno alla grande in Resurrections, come confermato anche dall'immagine di Morpheus, in cui cammina sul muro e ha in mano delle pistole, con indosso un bellissimo abito.

Era ovvio che Morpheus avrebbe avuto un nuovo look, considerando che anche chi lo interpreta è cambiato. Proprio questo sembra segnare un nuovo inizio nel franchise di Matrix. L'interprete del personaggio nella trilogia principale, Laurence Fishburne non conosce il motivo del cambiamento, e a quanto pare sarebbe ritornato volentieri nei panni di Morpheus. Ma Lana Wachowski ha sicuramente qualcosa in mente di ben preciso per il futuro, e ha voluto dare un taglio con il passato.

Certo, non del tutto, perché i ritorni sono tanti, primo fra tutti Keanu Reeves. Anche lui, però, avrà un nuovo look nel film, dove sfoggia i capelli lunghi come si vede nel nuovo poster. Un Neo dall'aspetto molto sicuramente diverso rispetto alla trilogia.

Oltre al look e al recast di Morpheus, un'altra differenza sostanziale rispetto al passato è che il film sembra avere alcuni momenti più leggeri, come abbiamo visto nel trailer, che danno un'atmosfera leggermente diversa dagli originali. Lo stesso Yahya Abdul-Mateen II ha affermato che ci sono alcuni elementi comici. Staremo a vedere. Matrix Resurrections arriverà in Italia il 1 Gennaio 2022.