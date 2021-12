Matrix Resurrections, i Simpson predissero l'uscita del reboot quasi vent'anni fa

È già arrivato nelle sale statunitensi Matrix Resurrections, quarto capitolo della saga diretta dalle Sorelle Wachoski. E fra i mille, inquietanti avvenimenti profetizzati negli anni, ora I Simpson sono riusciti a predire l’uscita del reboot e persino la data di distribuzione. In anticipo di quasi un ventennio!

Con ben 33 stagioni all’attivo e un totale di 713 episodi nel corso di più di trent’anni – era appena caduto il Muro di Berlino quando ci fu la prima messa in onda – I Simpson sono tutt’oggi una delle sitcom animate più famose nella storia della televisione americana e non solo. Puntando la lente d’ingrandimento sulla famiglia che da il titolo alla serie, quel genio di Matt Groening – già autore di Futurama – è riuscito a rendere uno spaccato perfetto delle contraddizioni della middle class americana e più in generale della storia degli Stati Uniti, quelli di oggi e quelli di ieri.

Saranno le sue incredibili capacità profetiche, la grande conoscenza della logica americana o anche solo il fatto che, con 713 episodi e migliaia di alternative storiche battute, prima o poi ci si prende anche solo per pura coincidenza. Ma uno degli aspetti più noti e a tratti inquietanti della serie è la sua abilità nel predire eventi che poi, con pochissimo margine di differenza, di fatto si avverano. Presidenze americane, risultati del Super Bowl e attentati che hanno fatto la storia: I Simpson ci hanno preso un’infinità di volte. Ecco le previsioni più inquietanti dei Simpson che si sono avverate.

E lo fanno nuovamente, stupendo ancora una volta, con l’uscita dell’ultimo capitolo di Matrix firmato da Lana Wachoski, che vede tornare i due grandi protagonisti della trilogia, Neo (Keanu Reeves) e Trinity (Carrie-Anne Moss), nel mondo fittizio e virtuale creato dalle macchine che hanno preso il controllo della superficie. Dalle prime immagini del trailer, i due sembrano immemori della battaglia portata avanti nei primi film, costretti a ripercorrere il loro passato e la loro storia d’amore ripartendo da zero, con un nuovo Morpheus – Yahya Abdul-Mateen II al posto di Laurence Fishburne – a fargli da guida: “Pillola rossa o pillola blu?”.

Da noi il film arriverà spaccando l’anno nuovo, il 1 gennaio, ma noi abbiamo già recensito Matrix Resurrections visto che il film è arrivato nelle sale statunitensi già due giorni fa, il 22 dicembre, in tempo per Natale. Ora, sui social alcuni fan hanno ritrovato un frame dell’episodio 14 della quindicesima stagione, andato in onda il 14 marzo 2004. Come potete vedere nel post in calce all’articolo, alle spalle di Homer compare un poster di Neo in un nuovo film: A Matrix Christmas. Il titolo non sarà quello né tantomeno la trama, ma l’episodio è andato in onda dopo la fine della trilogia, quindi ha in un certo senso previsto il quarto capitolo e la sua stagione d’uscita, proprio a Natale! Nel frattempo, avete visto le classifiche sul personaggio preferito dai fan dei Simpson? Il vostro qual è? Ditecelo nei commenti!