Matrix Resurrections, i sequel Reloaded e Revolutions resteranno canonici?

Nelle ultime ore non si fa che parlare del fenomenale trailer ufficiale di Matrix Resurrections, quarto capitolo del franchise cinematografico con protagonista Keanu Reeves e diretto in solitaria da Lana Wachowski, e tra gli elementi di discussione c'è anche la canonicità dei due precedenti sequel, Reloaded e Revolutions.

Ebbene sì, se lo sono domandato in molti, considerando quanto visto nel footage ufficiale, e una curiosa nota a piè di pagina del comunicato stampa americano sembrerebbe porre l'accendo proprio sulla faccenda, aumentando la curiosità al riguardo non essendo per nulla chiara. Matrix Resurrections è il sequel di Revolutions o è diretto sequel del film originale, dunque?



Nella nota citata si legge che Matrix Resurrections "è una continuazione della storia stabilita nel primo e storico film della saga" e che vede come protagonisti "Neo e Trinity in un prosieguo della loro storia d'amore che si avventura ancora più in profondità nella tana del coniglio bianco in Matrix". Il comunicato, insomma, fa di tutto per descrivere Resurrections come sequel diretto del primo Matrix, ignorando a piedi pari sia Matrix Reloaded che Matrix Revolutions, e anche nel comunicato italiano i due film non vengono minimamente menzionati.



Che significhi che Matrix Resurrections potrebbe ignorare i due precedenti capitoli, ricollegandosi solo ed esclusivamente al Matrix originale? Un po' come la trilogia conclusiva di Halloween di David Gordon Green?



