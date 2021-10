Matrix Resurrections, rivelata la durata del film con Keanu Reeves?

Matrix Resurrections si preannuncia come uno dei film più interessanti dell’anno, quasi vent’anni dopo che la trilogia originale di Matrix si è conclusa Keanu Reeves tornerà nei panni di Neo e ora abbiamo un’idea della durata della pellicola.

Secondo l'utente di Twitter e insider @bigscreenleaks, la durata finale del film sarà di due ore e ventisette minuti, come potete vedere nel tweet in calce alla notizia. Warner Bros. non ha confermato l'indiscrezione che è comunque da prendere con le pinze al momento.



Carrie-Anne Moss tornerà nei panni di Trinity e non sarà l’univo volto conosciuto, anche Jada Pinkett-Smith, Daniel Bernhardt e Lambert Wilson torneranno. Tra le new-entry invece troveremo Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell, Brian J Smith, Ellen Hollman e Christina Ricci.

La trama del film è ancora top-secret, Warner Bros. ha solo confermato che Reeves e Moss sarebbero tornati a guidare il franchise come Neo e Trinity, rispettivamente. Un primo trailer di Matrix Resurrections è stato diffuso circa un mese fa, la pellicola arriverà nei cinema e su HBO Max il 22 dicembre.



Se volete arrivare pronti per il nuovo capitolo della saga dei fratelli Wachowski non perdetevi il nostro riassunto di Matrix in soli dieci minuti.