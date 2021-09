Matrix Resurrections, riapre uno storico sito dedicato: il trailer è in arrivo!

Dopo l'annuncio del titolo ufficiale di Matrix 4, che ricordiamo sarà Matrix: Resurrections, arrivano in queste ultime ore nuove e interessanti novità sul quarto capitolo del franchise con protagonista Keanu Reeves e diretto per la prima volta in solitaria da una sola delle sorelle Wachowski, Lana per l'esattezza.

Del film si è avuto un assaggio al CinemaCon di qualche settimana fa, con una clip che vedeva Neo e Trinity insieme e che ha esaltato non poco gli astanti alla presentazione, e adesso sembra proprio che Warner Bros. stia accelerando la parte comunicativa e del marketing della produzione, ed è anzi intrigante vedere come sia stato Hideo Kojima a rivelare questa mossa dello studio, condividendo il link all'iconico sito "What is the Matrix?", riaperto proprio in occasione del lancio del film.



Il sito web è whatisthematrix.com ed è di proprietà di WB dal 1998 ed è stato da sempre la home page ufficiale di Matrix. Tuttavia, proprio in questi giorni è stato nuovamente registrato e aggiornato, anche se per il momento mostra solamente il classico codice verde della matrice (come potete vedere cliccando qui).



Proprio per questo motivo, sembrerebbe che il trailer di Matrix: Resurrections sia ormai in dirittura d'arrivo, considerando anche l'uscita prevista a dicembre 2021, tra tre mesi.



Cosa ne pensate? Quanto state aspettando questo film? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.