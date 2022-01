Matrix Resurrections: ecco quando il film con Keanu Reeves sarà disponibile in home-video!

Dopo la presentazione dei due vinili della colonna sonora di Matrix Resurrections, il quarto capitolo della saga sci-fi con protagonista Keanu Reeves si prepara ad approdare nei mercati digitale e home-video.

In queste ore infatti Warner Bros. Home Entertainment ha annunciato le versioni 4K, Blu-ray, digitale e DVD di Matrix Resurrections: quella digitale è disponibile negli Stati Uniti da oggi 25 gennaio al prezzo di $29,99, con l'edizione fisica che invece arriverà l'8 marzo in formato 4K, Blu-ray, e DVD. Ma c'è di più: la versione in 4K conterrà anche diversi contenuti speciali esclusivi, tra cui "Resurrecting The Matrix", una featurette sulla lotta degli esiliati e un'altra sugli effetti speciali.

In Matrix Resurrections, tra i blockbuster più atipici e distintivi degli ultimi anni, Lana Wachowski ci riporta in Matrix, ma questa volta le cose sono un po' diverse: Neo (Keanu Reeves) è invecchiato, Trinity (Carrie-Anne Moss) non ricorda chi è, e lo stesso Matrix appare diverso da quello che i fan hanno incontrato nella trilogia originale.

Qui sotto l'elenco dei contenuti speciali dell'edizione 4K:

No One Can Be Told What The Matrix Is

Resurrecting The Matrix

Neo x Trinity: Return to the Matrix

Allies + Adversaries: The Matrix Remixed

Matrix for Life

The Matrix Reactions

Echo Opening

Deus Ex Machina

Welcome to IØ

Bullet Time Redux

Morpheus vs Neo

Exiles Fight

Neo vs Smith

The San Fran Chase

The San Fran Jump

Avete visto Matrix Resurrections al cinema? Aggiungerete il film alla vostra collezione home-video? Ditecelo nei commenti!