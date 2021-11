Matrix Resurrections, ci sono tutti i protagonisti nei nuovi poster ufficiali!

A Matrix Resurrections toccherà un compito tutt'altro che facile: il film di Lana Wachowski dovrà ricollegarsi all'iconico immaginario della prima trilogia senza tradirne lo spirito, ma al tempo stesso raccontarci qualcosa di nuovo che giustifichi l'uscita di questo sequel, obbiettivo che dovrà essere raggiunto anche grazie ai nuovi personaggi.

Personaggi che possiamo finalmente osservare da vicino grazie ai nuovi poster ufficiali rilasciati proprio in queste ore tramite social: dopo la locandina in cui vedevamo Neo e Trinity tornare alla sorgente, dunque, Warner Bros. ha deciso finalmente di darci modo di familiarizzare con i volti che incontreremo per la prima volta in questo nuovo capitolo della saga.

Oltre ai già citati personaggi di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, dunque, ecco il Morpheus di Yahya Abdul-Mateen II, la Bugs di Jessica Henwick, il misterioso Analista interpretato da Neil Patrick Harris, il personaggio ancora privo di nome di Priyanka Chopra e due altrettanto misteriosi personaggi interpretati da Erendira Ibarra e Jonathan Groff.

Nessuno spoiler, nessuna anticipazione, nessun indizio: solo i nuovi volti che saranno chiamati a ridare linfa a una saga che potrebbe avere ancora molte cose da dire. Riusciranno nell'impresa? Lo scopriremo tra meno di due mesi! Il co-sceneggiatore del film, intanto, ha assicurato che Matrix Resurrections non sarà il solito sequel.