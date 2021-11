Matrix Resurrections, Priyanka Chopra è il nuovo Oracolo? La teoria infiamma il web

I poster di Matrix Resurrections hanno fatto molto discutere nelle ultime ore e, in particolare, quello riguardante Priyanka Chopra sembra suggerire che l'attrice di origine indiana sia in realtà il nuovo Oracolo.

Un particolare ha infatti fatto assai discutere, i colori scelti per il poster. Come potete vedere dall'immagine in calce alla notizia, predominano il rosso e il blu. Rosso e blu sono, ovviamente, i colori delle due pillole che Morpheus offre a Neo nel primo film di Matrix, una gli offre la possibilità di conoscere la verità su Matrix, e l'altra invece, gli permette di tornare alla sua precedente monotona esistenza di impiegato di giorno e hacker di notte.

Colorando il personaggio di Chopra sia con il rosso che con il blu, i creatori di The Matrix Resurrections potrebbero voler suggerire sottilmente che si tratta dell'Oracolo che come sappiamo, è una figura fondamentale che si trova agli estremi del conflitto tra umani e macchine e, pur essendo stata creata da queste ultime, tenta di ergersi al di sopra delle parti. Nella trilogia, narrativamente parlando, ha il compito di profetizzare la venuta di Neo, ed è assai difficile immaginare che Matrix 4 possa avere vita senza includere un elemento tanto importante che di fatto rappresenta il fattore umano fallibile del programma.

Manca sempre meno all'uscita di Matrix Resurrections, dunque, per scoprire se questa teoria avrà riscontro nella realtà dei fatti, non ci resta che attendere. Voi cosa ne pensate? Priyanka Chopra potrebbe essere il nuovo Oracolo? Ditecelo nei commenti.