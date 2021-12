Matrix Resurrections, Priyanka Chopra su Lana Wachowski: 'sa esattamente cosa vuole'

Matrix Resurrections sta per uscire al cinema e vedrà tra i protagonisti anche Priyanka Chopra. L’attrice ha rilasciato un'intervista a Collider commentando la sua esperienza sul set e com’è stato lavorare con la regista Lana Wachowski.

Se non l'avete ancora fatto, date un'occhiata al trailer di Matrix Resurrections che è stato co-scritto da Wachowski, al fianco di David Mitchell e Aleksandar Hemon. Warner Bros. ha tenuto ben segreta la trama del film, ciò che sappiamo è che continuerà la storia dei primi tre film originali del franchise e riporterà Keanu Reeves nei panni di Neo e Carrie-Anne Moss in quelli di Trinity. Fanno parte del cast anche Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson, Daniel Bernhardt, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Andrew Caldwell, Jessica Henwick, Ellen Hollman, Eréndire Ibarra, Toby e Onwumere.

Riguardo all’esperienza di lavorare con Wachowski, Chopra ha detto: “Lei è una fonte di energia inesauribile, una regista che sa esattamente cosa vuole. Quello che mi ha sorpreso di lei è come si muoveva sul set, come gestiva la telecamera. Non le piace la preparazione, il che è terribile per un attore, ma è stato molto interessante lavorare con lei.”

Entrare a far parte di un film del genere è stato molto emozionante, l’attrice ha ricordato il momento in cui ha ottenuto il ruolo: “Ricordo di aver guardato Matrix con i miei amici quando avevo 16 o 17 anni, fa parte della cultura pop. Dal momento in cui Lana si è interessata a me per il casting sono volata direttamente dall’India per un incontro con lei. La sua assistente Amy mi ha dato la sceneggiatura dopo una chiacchierata con Lana e ha detto “Benvenuta in Matrix” e credo che quello sia stato il momento in cui il mio cervello è esploso.”



Vi lasciamo con la nostra recensione di Matrix Resurrections che sarà al cinema dall'1 gennaio 2022.