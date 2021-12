Matrix Resurrections, il nuovo poster ci invita a tornare alla Sorgente

Siete pronti a tornare in Matrix? Mancano ormai poche settimane al nuovo incontro con Neo, Trinity e Morpheus, e l'hype è ormai alle stelle: i nostri ribelli preferiti vogliono però assicurarsi che anche noi siamo nel mood di riprendere la guerra con le macchine dal punto in cui si era interrotta ormai quasi 20 anni fa.

Mentre la nuova clip di Matrix Resurrections ci svela nuovi dettagli della trama del film con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, dunque, un nuovo poster ufficiale ci consente di entrare nell'atmosfera giusta invitandoci a prepararci ad immergerci nuovamente nel mondo virtuale più famoso della storia del cinema.

"Fate ritorno alla Sorgente" è l'appello rivoltoci dal nuovo poster di Matrix Resurrections, in cui un personaggio misterioso ci dà le spalle in modo che sia ben visibile il meccanismo che permetterà ancora una volta ai nostri di entrare e uscire da Matrix a piacimento, il tutto, ovviamente, con la città delle macchine ad incombere minacciosa sullo sfondo.

Insomma, la nostra impressione è che sia ormai tutto pronto per l'esordio di questo quarto capitolo del franchise: e voi, quanto hype avete in vista del ritorno di Neo e soci? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quale folle stunt ha compiuto Keanu Reeves per Matrix Resurrections.