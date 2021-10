Matrix Resurrections, il nuovo post Twitter si prende gioco del rebranding di Facebook

Quando si parla di realtà virtuali è impossibile non pensare a Matrix: la saga delle sorelle Wachowski ha anticipato di un ventennio temi che oggi sono quanto mai attuali, in particolar modo dopo le ultime novità che riguardano Facebook, Mark Zuckerberg e l'universo virtuale che sta via via prendendo forma.

La notizia è giunta durante la giornata di ieri: Facebook (inteso come la società fondata da Zuckerberg, e non come il singolo social network) ha cambiato nome in Meta, con l'intento dichiarato di espandere il concetto di universo virtuale includendo tutti i servizi offerti dal brand (quindi anche Instagram, WhatsApp e Messenger) e puntando a spingersi sempre oltre in tal senso.

Un annuncio che ha fatto parecchio discutere, suscitando anche la pronta reazione di chi, come dicevamo, di universi virtuali ne sa più di qualcosa: poco dopo la rivelazione della durata di Matrix Resurrections, infatti, l'account Twitter ufficiale del film con Keanu Reeves ha commentato il cambio di pelle di Facebook con un post che fa riferimento ad uno dei momenti più iconici della saga.

"Ora, basandoci sugli eventi reali, qual è la tua scelta?" si legge nel post di cui sopra, con tanto di inequivocabile foto delle pillole rossa e blu. E voi, quale sceglierete? Diteci la vostra nei commenti! I fan, intanto, si chiedono se a Matrix Resurrections seguiranno altri film.