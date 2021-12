Matrix Resurrections: un particolare nel trailer anticipa l'arrivo di The Matrix Awakens?

Da tempo ormai si susseguono i rumor su The Matrix Awakens, il nuovo videogame dedicato al franchise ideato dalle sorelle Wachowski che secondo molti dovrebbe essere rilasciato in concomitanza con Matrix Resurrections, il quarto attesissimo capitolo della saga fantascientifica in stile cyberpunk.

Alcuni osservatori attenti credono di aver rintracciato uno speciale easter egg a tal riguardo, proprio nell'ultimo trailer di Matrix Resurrections rilasciato nelle scorse ore. In un breve fermo immagine è stato infatti individuato il simbolo dei The Game Awards, la cerimonia annuale dedicata alla premiazione dei migliori videogiochi dell'industria che permette anche l'annuncio di tutte le novità più attese del settore e tra queste, il prossimo 9 dicembre, potrebbe esserci proprio The Matrix Awakens.

Il trailer mostra Neo che inizia a ricordare gli eventi dei film precedenti, ed inizia così a camminare su un tetto. Proprio in questa inquadratura è stato notato un trofeo dei Game Awards, che ritrae un angelo pixelato con le ali spiegate verso l'alto. Il produttore e conduttore dei Game Awards Geoff Keighley ha parlato dell'affascinante easter egg su Twitter, alimentando di fatto le speculazioni sull'annuncio del nuovo videogioco dedicato al mondo di Matrix che andrebbe quindi ad aggiungersi a Enter The Matrix e The Matrix: Path of Neo, entrambi usciti durante la prima metà degli anni 2000.

Intanto, proprio nelle scorse ore e senza nessun preavviso, è spuntato sul web il preload di The Matrix Awakens. L'annuncio è sempre più vicino? Voi che ne dite?