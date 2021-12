Matrix Resurrections: ecco Niobe di Jada Pinkett Smith, il suo nuovo look è uno shock!

Warner Bros. Pictures ha diffuso un nuovo spot televisivo di Matrix Resurrections dove per la prima volta è possibile vedere il ritorno di Jada Pinkett Smith nei panni di Niobe, il personaggio comparso per la prima volta in Matrix Reloaded e poi in Matrix Revolutions e interesse sentimentale di Morpheus. Il suo nuovo look vi scioccherà non poco.

Il nuovo teaser di Matrix Revolutions ci consegna il personaggio di Niobe per la prima volta dall'annuncio del ritorno di Jada Pinkett Smith nel cast e da questo primo sguardo possiamo ammirare il suo nuovo look, che ci mostra una Niobe molto invecchiata e afflitta dal mondo che la circonda. Si tratta anche di un ulteriore indizio su quanto tempo sia effettivamente trascorso tra la fine di Matrix Revoluitons e Matrix Resurrections e di come il mondo sia andato avanti dopo il sacrificio estremo di Neo (ne avevamo avuto già un altro con il personaggio di Sati, anche lei molto più adulta rispetto alla bambina di Revolutions).

Nello spot Niobe pronuncia la seguente frase: "E' molto facile dimenticare quanto sia rumoroso Matrix dentro la sua testa. Qualcos'altro fa lo stesso tipo di rumore: la guerra". Che una nuova guerra tra gli umani e le macchine sia stata scatenata dopo la tregua raggiunta alla fine della trilogia? Non ci resta che attendere l'arrivo nelle sale di Matrix Resurrections il 1° gennaio 2022 in Italia.

Intanto Luca Ward ha terminato il doppiaggio di Neo come da tradizione ma nella lista dei doppiatori è spuntato anche Maurizio Merluzzo, che tuttavia non può rivelare il personaggio cui presta la propria voce. L'amatissimo youtuber e doppiatore ha infatti annunciato di aver preso parte al doppiaggio del quarto capitolo della saga ideata dalle sorelle Wachowski, senza però specificare il personaggio a cui ha prestato la voce.