Matrix Resurrections, Neo e Trinity pronti per tornare alla sorgente nel nuovo poster

Warner Bros. ha diffuso oneline un nuovo poster di Matrix Resurrections che mette in primo piano due volti familiari, quello di Neo di Keanu Reeves e quello di Trinity interpretata da Carrie-Anne Moss. Il poster non rivela molto in termini di nuove informazioni sul film, ma ci offre una nuova occhiata ai due protagonisti.

Matrix Resurrections seguirà il ritorno di Keanu Reeves nei panni di Neo, che apparentemente ha perso tutti i suoi ricordi degli eventi della trilogia originale. Warner Bros. ha in gran parte tenuto top-secret i dettagli sulla pellicola, fino ad ora è stato rilasciato un solo trailer di Matrix Resurrections che arriverà nei cinema USA e su HBO Max il 22 dicembre. In Italia invece la pellicola sarà al cinema dall’1 gennaio 2022.

Anche se il nuovo poster non lo mostra, ci sono personaggi di ritorno dei film precedenti oltre a Moss e Reeves, Jada Pinkett Smith tornerà come Capitan Niobe, Lambert Wilson tornerà nei panni del Merovingio e Daniel Bernhardt nei panni dell'agente Johnson. Ritorna anche la co-sceneggiatrice e regista Lana Wachowski, che ha diretto i precedenti tre film con sua sorella Lilly Wachowski nonostante abbia pensato di cancellare Matrix Resurrections.



Tra i volti nuovi troviamo Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith, Ellen Hollman e Christina Ricci. Non ci resta che attendere il nuovo anno per scoprire che cosa c'è in serbo per noi, quanto siete curiosi di vedere la pellicola? Fatecelo sapere nei commenti!