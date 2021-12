Matrix Resurrections, Neo e Trinity di nuovo insieme nel nuovo, spettacolare trailer!

Si avvicina il momento di tornare in Matrix: il quarto capitolo della saga delle sorelle Wachowski esordirà sul grande schermo il prossimo 1 gennaio, ragion per cui questo ci sembra decisamente il momento adatto per alzare ulteriormente l'hype con un nuovo trailer che sembra promettere cose decisamente interessanti.

Poco dopo la cover di EW dedicata a Matrix e incentrata su Neo e Trinity, dunque, il nuovo, spettacolare trailer rilasciato pochi minuti fa torna a farci emozionare grazie a sequenze ad alto tasso adrenalinico, ma soprattutto mostrandoci il nuovo incontro tra il personaggio di Keanu Reeves e quello di Carrie-Anne Moss.

Si tratta, ancora una volta, di un trailer che si guarda bene dal lasciarci intuire qualcosa della trama: si parla di deja-vu, loop temporali infiniti, ricordi e ovviamente menzogne, il tutto mentre immagini della prima, storica trilogia s'intersecano con elementi di questo nuovo capitolo chiamato a raccogliere l'eredità di una delle più importanti saghe della storia del cinema di fantascienza.

Non solo Neo e Trinity, ovviamente: nel nuovo trailer c'è spazio anche per il Morpheus di Yahya Abdul-Mateen II, per la Sati di Priyanka Chopra e per l'Agente Johnson di Daniel Bernhardt, mentre non trova posto in queste nuove immagini il misterioso personaggio di Neil Patrick Harris. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Carrie-Anne Moss, intanto, ha parlato della scena più difficile di Matrix Resurrections.