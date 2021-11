Matrix Resurrections, Neo e Trinity insieme nella nuova immagine dal film

Una nuova foto di Matrix Resurrections diffusa da USA Today mostra Neo e Trinity di nuovo insieme nel nuovo capitolo del franchise anche se sembrano molto preoccupati da qualcosa. Cosa sta succedendo esattamente? Nessuno lo sa ancora.

Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss riprenderanno i loro iconici ruoli mentre la co-creatrice del franchising Lana Wachowski torna come regista firmando anche la sceneggiatura con David Mitchell e Aleksander Hemon. Fanno parte del cast anche Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson, Yahya Abdul-Mateen, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Priyanka Chopra Jonas, Neil Patrick Harris e Christina Ricci.



Come anticipato dal trailer di Matrix Resurrections, il film riprende 20 anni dopo gli eventi di The Matrix Revolutions con Neo che vive una vita normale a San Francisco ancora una volta sotto il nome di Thomas A. Anderson, che vede regolarmente un terapeuta prescrivere pillole blu. Un giorno, Anderson si imbatte in Trinity, anche se nessuno dei due si riconosce, e poco dopo si riunisce con Morpheus, offrendogli una pillola rossa e la possibilità di aprire gli occhi alla verità su Matrix. Dopo due anni di produzione e ritardi legati al COVID-19, la pellicola si sta preparando per la sua tanto attesa uscita e la nuova immagine rilasciata, che potete vedere in calce alla notizia, ci anticipa l’attesa reunion anche se le cose non sembrano tranquille con i due che guardano con sospetto a una presenza fuori campo misteriosa.

Mentre la durata di Matrix Resurrections potrebbe essere stata rivelata, il film uscirà su HBO Max e al cinema il prossimo 22 dicembre.