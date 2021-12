Matrix Resurrections, Neo e Trinity avvolti nel codice verde nel nuovo poster IMAX

L’uscita di Matrix Resurrections si avvicina e i fan attendono con impazienza di scoprire che cosa accadrà a Neo (Keanu Reeves) e a Trinity (Carrie-Anne Moss) in questo quarto entusiasmante capitolo del franchise. Per allietare l’attesa la Warner Bros. ha rilasciato l’imperdibile poster IMAX della pellicola in uscita.

Il poster, che potete vedere in calce alla notizia, arriva lo stesso giorno in cui un nuovo trailer di Matrix Resurrections è stato diffuso online, che mostra come questa nuova puntata del franchise richiamerà la trilogia originale.



Matrix Resurrections seguirà Neo mentre sta vivendo una vita apparentemente normale, ma dopo che una versione diversa di Morpheus gli offre la Pillola Rossa, la sua mente viene riaperta a Matrix, una simulazione del mondo umano creata dalle macchine, che è diventata più pericoloso dalla fine dell'infezione di Smith vista in Matrix Revolutions. Il film è una continuazione della trilogia originale, che si è conclusa con The Matrix Revolutions nel 2003, e l'ultimo spot di Matrix Resurrections pubblicato ci fa vivere una forte sensazione di déjà vu. Tra i nuovi membri del cast troviamo Yahya Abdul-Mateen II,Priyanka Chopra e Daniel Bernhardt.



Lana Wachowski ha dichiarato che Matrix Resurrections presenterà la stessa azione e le stesse idee filosofiche che hanno reso il film originale un’icona. La pellicola arriverà al cinema l’1 gennaio 2022, siete pronti? Fatecelo sapere nei commenti!