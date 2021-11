Matrix Resurrections, Neo è tornato nel nuovo enigmatico poster

Matrix Resurrections arriverà al cinema il mese prossimo e la Warner Bros. sta intensificando la campagna pubblicitaria della pellicola avendo diffuso un un nuovissimo poster con protagonista Neo di Keanu Reeves.

Il primo trailer di Matrix Resurrections non ha svelato molto di una trama che rimarrà top-secret fino a quando la pellicola arriverà nei cinema il 22 dicembre, anche se sempre più informazioni stanno iniziando a filtrare online come ad esempio la presenza dei personaggi interpretati da Laurence Fishburne e Hugo Weaving. Il film, diretto dalla co-creatrice della serie Lana Wachowski, vede protagonisti Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris e Jonathan Groff.

Il nuovissimo poster, che potete vedere in calce alla notizia, ci conferma che Neo (Keanu Reeves) indosserà ancora una volta il suo caratteristico trench ma guardando più attentamente possiamo vedere che l'immagine mostra la sagoma di Neo che cammina verso una misteriosa giovane donna, che sembra essere il personaggio di Jessica Henwick. Vent’anni dopo il primo film, il franchise che ha contribuito a definire la cultura pop a cavallo del secolo sta tornato e i fan non potrebbero essere più entusiasti di così. Matrix è stato rilasciato nel 1999 ed è stato acclamato in tutto il mondo, l'originale ha vinto quattro Oscar e ha incassato 463 milioni di dollari. Voi che cosa ne pensate di questo nuovo poster? Fatecelo sapere nei commenti e date un'occhiata alle nuove foto di Matrix Resurrections.