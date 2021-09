Matrix Resurrections, il primo Matrix sarà un film anni '90 all'interno della storia?

Continuiamo a parlare dell'attesissimo Matrix Resurrections di Lana Wachowski, quarto capitolo del franchise con protagonista Keanu Reeves di cui è recentemente approdato online lo spettacolare trailer ufficiale, lo stesso che ci ha permesso di dare una primissima occhiata all'intrigante ritorno dell'Eletto.

Come già sottolineato nella nostra analisi del trailer di Matrix Resurrections, nel filmato ci sono diversi elementi che sembrerebbe suggerire diversi elementi metanarrativi all'interno del progetto, come ad esempio una sequenza dove vediamo proiettato su di una parete il momento in cui Neo viene risvegliato nella famosa scena della Pillola Rossa o Pillola Blu nel primo e storico Matrix.



Stando a una teoria che si sta ora diffondendo molto rapidamente e riportata in America da Screenrant, il Matrix originale nel canone ufficiale di Matrix Resurrections potrebbe essere soltanto un famoso film d'azione degli anni '90. Questo, sempre secondo la teoria, suggerirebbe che Neo non sia l'Eletto ma soltanto un attore che all'interno della Matrice ha raggiunto fama e successo dopo aver preso parte ai film di Matrix alla fine degli anni '90 e inizi 2000.



Ci sono diversi dettagli presi in considerazione per il postulato: l'appartamento moderno e molto chic rispetto a quello che vedevamo nel primo film della saga, invece piccolo e squallido e anche la sinossi ufficiale che dice che "Resurrections è una continuazione diretta dalla storia del primo Matrix". In questo contesto, Thomas sarebbe l'alter-ego di Neo e attore di successo, appunto, e quello che vediamo sul grande schermo interpretato da Yahyah Adbdul-Mateen II sarebbe il VERO Morpheus, così come il personaggio di Jessica Henwick la VERA Trinity.



Si tratta ovviamente di una teoria, ma resta affascinante. Vi ricordiamo che il film uscirà nelle sale italiane il 1° gennaio 2022.



