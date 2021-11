Matrix Resurrections, Luca Ward annuncia: 'Terminato il doppiaggio di Neo'

Si avvicina la data del debutto in sala di Matrix: Resurrections, il quarto capitolo del franchise Matrix che sarà diretto da Lana Wachowski. Da un recente post di Luca Ward, sembra infatti che anche la fase del doppiaggio si sia avviata alla conclusione...

Poche ore fa il celebre attore e doppiatore Luca Ward, storica voce italiana di Keanu Reeves, ha annunciato sui suoi canali social di aver concluso le registrazioni per il doppiaggio di Neo in Matrix: Resurrections. Un annuncio che molto probabilmente equivale alla definitiva conclusione del doppiaggio dell'intera pellicola.

Di recente, Keanu Reeves è stato protagonista di una copertina del magazine Esquire, dedicata al suo ritorno nei panni di Neo a 18 anni di distanza dall'ultimo film della trilogia. L'attore canadese ha approfittato dell'occasione per mandare un messaggio a un collega: Reeves ha commentato il rifiuto di Will Smith a Matrix, ringraziandolo pubblicamente per l'opportunità che inconsapevolmente ha dato alla sua carriera di attore.

Tornando alla notizia resa pubblica da Luca Ward, il post del doppiatore ha accumulato migliaia di like e commenti entusiasti da parte dei numerosi fan della serie cinematografica, che non vedono l'ora di vedere il film in sala!

Matrix: Resurrections debutterà a metà dicembre negli Stati Uniti, ma in Italia sarà disponibile nei cinema a partire dal 1° gennaio 2022. Nell'attesa, non perdetevi i poster ufficiali di Matrix Resurrections!