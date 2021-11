Matrix Resurrections: Lana Wachowski ha seriamente pensato di cancellare il film

A gennaio del prossimo anno arriverà nelle sale italiane Matrix Resurrections, quarto capitolo del franchise fantascientifico creato dalle sorelle Wachowski e che stavolta vedrà la sola Lana Wachowski alla regia. Proprio quest'ultima ha rivelato che il film all'epoca delle riprese ha rischiato di essere cancellato e di non vedere mai la luce.

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, Jessica Henwick, una delle new entry nel cast del franchise, ha parlato della sua esperienza da attrice in un blockbuster di tale portata. Henwick ha anche accennato alle difficoltà incontrate dalla produzione all'epoca delle riprese per via dell'arrivo della pandemia di coronavirus che ha reso problematiche tutte le produzioni hollywoodiane. A un certo punto, rivela addirittura che Lana Wachowski non credeva sarebbe riuscita a completare il film.

"C'è stato un punto in cui ho sentito davvero la pressione, perché quei combattimenti sono così seminali. Quei momenti del film originali sono rimasti nella mia testa, tutti quei combattimenti, quindi è stato un momento che mi ha intimidito molto. Sai che devi lavorare qui, devi lavorare con Keanu. Lui è John Wick. Sa benissimo cosa deve fare. Non puoi certo bloccarlo, in nessun modo. Ho dovuto dare tutta me stesa. Mi ci sono dedicata completamente. Ci siamo allenati davvero duramente durante le prove e abbiamo continuato a farlo anche durante le riprese".

Henwick ha parlato poi del rischio di cancellazione del film: "Quando ci hanno chiusi per il COVID siamo rimasti fermi per tre mesi, ma io stavo ancora a casa ad allenarmi ogni giorno anche se non sapevamo se saremmo mai tornati. Quando ci avevano appena chiuso per la pandemia Lana disse: 'Beh, forse è finita. Forse non riusciremo a tornare per girare il resto. Forse il nuovo Matrix affonderà e diventerà questo film leggendario rimasto incompleto, e nessuno lo vedrà mai. Forse è questo che significa'. E noi dicevamo tutti: 'No, devi finire questo film'. Ma lei ha davvero pensato all'idea di finirla lì. Io, anche se non sapevo se saremmo tornati mai a girare, non riuscivo a pensare a una cosa simile, quindi ho continuato ad allenarmi per tutta la pausa perché mi serviva per concentrarmi. Dovevo essere positiva e pensare: 'No, finiremo il film. Dobbiamo. Questa non può essere la fine del mio viaggio con Matrix".

Il film alla fine è stato completato e arriverà nelle sale italiane il 1° gennaio 2022.