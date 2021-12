Matrix Resurrections, Keanu Reeves: 'Volete vederlo in streaming? Nessun problema!'

Nei giorni scorsi abbiamo saputo quali sono state le emozioni di Keanu Reeves sul set di Matrix Resurrections. Negli Stati Uniti, il film sarà al cinema dal 22 dicembre, e dallo stesso giorno sarà disponibile anche in streaming su HBO Max. Secondo l'interprete di Neo, un metodo di fruizione non è necessariamente migliore dell'altro.

In una recente intervista al Guardian, quando l'intervistatore ha fatto presente che molti spettatori avrebbero guardato Matrix Resurrections sul proprio laptop anziché sul grande schermo, Keanu Reeves ha finto di arrabbiarsi. "Cosa? Amico, non guardare quel film in streaming. Non guardatelo in streaming."

Subito dopo, l'attore ha però chiarito che scherzava. "Voglio dire, ma certo, guardatelo pure in streaming se preferite..."

Abbiamo ascoltato, del resto, anche le parole di Lana Wachowski sull'industria cinematografica e sulla crisi dovuta al Covid. Non è da escludere, proprio per questo, che molti degli spettatori che ancora non trovano sicuro andare al cinema scelgano di vedere il quarto capitolo di Matrix in streaming su HBO Max.

In Italia Matrix Resurrections arriverà invece qualche giorno più tardi, il 1° gennaio. Per la prima volta nel franchise, Lana Wachowski è da sola alla regia. Oltre a Keanu Reeves nel ruolo di Neo, rivedremo anche Carrie-Ann Moss nel ruolo d Trinity.