Matrix Resurrections: Keanu Reeves nel nuovo spot internazionale ricco di scene inedite

Warner Bros. Pictures ha diffuso in streaming un nuovissimo spot internazionale di Matrix Resurrections, il nuovo film del franchise che vedrà il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss ancora nei panni di Neo e Trinity per quello che si presenta come la pellicola più misteriosa della saga concepita nel lontano 1999 dalle sorelle Wachowski.

Oltre alle scene già viste nel trailer di Matrix Resurrections, questo nuovo spot ce ne mostra altre inedite in cui vediamo persino Neo nel suo look da "risvegliato" ovvero senza la sua iconica capigliatura lunga che ha contraddistinto la primissima promozione di questo quarto capitolo, segno che il suo look - che a molti ha ricordato quello dell'altro celebre personaggio di Keanu Reeves, John Wick - è una precsa scelta visiva di Lana Wachowski e che niente pare lasciato al caso. Inoltre, sono presenti delle nuove scene d'azione e di combattimento che vedono sempre Reeves protagonista. Lo potete visualizzare in alto sempre su questa pagina.

Intanto Luca Ward ha terminato il doppiaggio di Neo come da tradizione ma nella lista dei doppiatori è spuntato anche Maurizio Merluzzo, che tuttavia non può rivelare il personaggio cui presta la propria voce. L'amatissimo youtuber e doppiatore ha infatti annunciato di aver preso parte al doppiaggio del quarto capitolo della saga ideata dalle sorelle Wachowski, senza però specificare il personaggio a cui ha prestato la voce. "Primo film in cui siamo insieme e ci scambiamo più di una battuta! Ma io non posso dire chi sono" sono le parole con cui Merluzzo ha commentato il post del collega: chi sarà mai questo misterioso personaggio? Lasciamo a voi il duro compito di tirare a indovinare.

Nell'attesa dell'uscita di Matrix Resurrecitons il 1° gennaio 2022 nelle sale italiane, scoprite su Everyeye Keanu Reeves e il nuovo Morpheus nelle foto ufficiali.