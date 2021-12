Matrix Resurrections, Keanu Reeves sui sequel: 'Deludono come Star Wars'

È in dirittura d'arrivo Matrix Resurrections e gli attori stanno facendo quanto è in loro potere per promuovere un reboot che potrebbe staccare tanti biglietti, ma deludere altrettanti fan. E nella sua estrema sincerità, Keanu Reeves ha empatizzato con i detrattori, cercando di analizzare la logica da sequel e la delusione che scatena.

Da noi non è ancora arrivato – approderà allo scoccare del nuovo anno, il 1 gennaio – ma nelle sale statunitensi è già l’ultimo caso cinematografico dell’anno. Stiamo ovviamente parlando del reboot e quarto capitolo canonico della saga con protagonista Keanu Reeves, partorita dalla mente delle Sorelle Wachoski (in quest’ultimo dirigerà solo Lana). E mentre qualcuno nota l’ennesima profezia assurda di Matt Groening, con I Simpson che predissero Matrix Resurrections in anticipo di vent’anni (compresa la data d’uscita!), Keanu Reeves, ha parlato con The Observer delle possibili reazioni che sortirà. Noi, nel frattempo, abbiamo già recensito Matrix Resurrections.

Il classico di fantascienza del 1999 fu qualcosa di mai visto per l’epoca in cui uscì, sia per l’arcinoto lavoro sugli effetti speciali che per le novità apportate dalla trama: un uomo che si rende conto che l'umanità è intrappolata in una simulazione al computer. Tuttavia, i due sequel che hanno formato la trilogia originale sono stati accolti in maniera molto più fredda, con alcuni fan rimasti molto delusi dopo aver visto un seguito, sostenevano, non all’altezza del prodotto originale. L’ultimo in particolare, Matrix Revolutions, fu sommerso dalle critiche.

Ora, durante l’intervista, Keanu Reeves ha ammesso di comprendere le reazioni dei fan: un sentimento che lui stesso provò all’età di 19 anni. All’epoca, racconta, si sentì deluso quando Il ritorno dello Jedi non riuscì a eguagliare i primi due film della trilogia originale di Star Wars: "Sono entrato, tipo, 'Wow, mi chiedo, lo faranno e lo faranno ...? E poi ho detto, 'Oh no. Oh no'. Quindi capisco perfettamente. Conosco quell'esperienza come spettatore". Tuttavia, rispetto al quarto film in arrivo, la star John Wick ha detto che i fan dovrebbero dare ai registi un po' di tregua per esplorare la loro visione: "Cerco solo di lasciare che i film, siano, sai? Cerco di pensare a cosa stessero puntando i creatori. È la loro opera d'arte, amico. Cerco di seguirli in ciò che fanno e dovunque lo facciano”.

Il suo non sembra semplicemente un discorso pubblicitario per il suo film, ma un consiglio da applicare in futuro, al panorama dei sequel più in generale. Matrix Resurrections vede il ritorno dei due grandi protagonisti della trilogia, Neo (Keanu Reeves) e Trinity (Carrie-Anne Moss), immemori della verità dietro il mondo fittizio e virtuale creato dalle macchine che hanno preso il controllo della superficie. Costretti a ripercorrere il loro passato e la loro storia d’amore ripartendo da zero, saranno guidati da un nuovo Morpheus – Yahya Abdul-Mateen II al posto di Laurence Fishburne. Voi l’aspettate? Ditecelo nei commenti!