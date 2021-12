Matrix Resurrections, Keanu Reeves ha saltato 20 volte da un palazzo di 46 piani!

Il franchise di Matrix è noto per le sue incredibili scene d'azione e Keanu Reeves è famoso per eseguire i suoi stunt, ma con Matrix Resurrections entrambe le parti a quanto pare hanno voluto esagerare.

Quando, durante un'ospitata per lo show di Stephen Colbert, gli è stato chiesto quale sia stata la cosa più pericolosa fatta sul set di Matrix Resurrections, senza alcuna esitazione l'interprete di Neo ha risposto: "Saltare giù da un edificio di 46 piani. Per venti volte. Perché stiamo parlando di Matrix e di Lana Wachowski: lei ha bisogno della luce giusta per girare, e a volte pretende la luce naturale, e tu vuoi accontentarla essendo il suo attore e in fondo anche tu vuoi che il film sia perfetto. Ma ero legato con i cavi, ovviamente." Reeves ha inoltre rivelato che insieme a lui a compiere l'impresa c'era anche Carrie-Anne Moss, iconica interprete di Trinity. "Volevamo farlo con la luce perfetta, la luce del mattino, e così l'abbiamo fatto. Direi che abbiamo saltato circa 19, 20 volte nel corso di due giorni. E' stato difficile la prima volta, ma dalla seconda in poi la paura è scomparsa. Credo che non bisogna farsi sopraffare dalla paura ma sia necessario affrontarla, assorbirla, e poi lasciarsi andare. 'Saltare', per così dire. Ed è quello che abbiamo fatto."

I trailer di Matrix Resurrections hanno finora rivelato inseguimenti in moto e tonnellate di azione corpo a corpo, quindi i fan andranno incontro a tantissima spettacolarità quando il film uscirà nelle sale dal prossimo 1 gennaio 2022. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

