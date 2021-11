Matrix Resurrections, Keanu Reeves splendido 50enne nel servizio fotografico di Esquire

Keanu Reeves è il protagonista assoluto della nuova cover del magazine Esquire, pubblicata sui social anche dall'account ufficiale di Warner Bros. in attesa del ritorno della star nel ruolo che l'ha consacrato nel cinema internazionale, Neo in Matrix. E proprio la trilogia di Matrix è tra i titoli che l'attore consiglierebbe.

Nel post di Esquire si legge che l'attore proporrebbe di guardare la trilogia di Matrix ad un ipotetico spettatore ancora all'oscuro di chi sia Keanu Reeves.

E proprio Neo sarà il personaggio che Reeves tornerà ad interpretare sul grande schermo in Matrix Resurrections, quarto capitolo del franchise creato dalle sorelle Wachowski.



Matrix Resurrections, diretto da Lana Wachowski, vedrà il ritorno anche di altre star conosciute dai fan come Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt mentre fra le new entry si segnalano Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Christina Ricci e Neil Patrick Harris.



La trama è ancora nebulosa e fan sperano di saperne di più nelle prossime settimane. Nel frattempo sono stati pubblicati i protagonisti di Matrix Resurrections in character poster che li raffigurano nei loro rispettivi ruoli.

Nel frattempo il co-sceneggiatore ha specificato che Matrix Resurrections non sarà il solito sequel ma qualcosa di diverso.



Su Everyeye abbiamo approfondito la carriera di Keanu Reeves e tutte le volte che è stato un divo dal cuore d'oro.