Matrix Resurrections, Keanu Reeves su Neo e Trinity: 'Avranno una seconda opportunità'

Negli Stati Uniti manca pochissimo all'uscita di Matrix Revolutions, che arriverà nelle sale il 22 dicembre prossimo, mentre in Italia dovremo attendere il giorno di Capodanno. Nel corso di una nuova intervista, Keanu Reeves ha parlato in termini più specifici della trama della nuova pellicola e la storia d'amore tra i personaggi di Neo e Trinity.

Come sappiamo, nonostante siano entrambi morti alla fine di Matrix Revolutions, con il sacrificio di Neo alla città delle Macchine per sconfiggere l'Agente Smith e la morte di Trinity nel viaggio per arrivare a destinazione, i due personaggi torneranno e saranno al centro della trama di Matrix Revolutions. Ai microfoni di Entertainment Weekly, proprio Keanu Reeves ha parlato di questa nuova storia che coinvolge i due personaggi, una continuazione della loro storia d'amore.

"Quando [Lana Wachowski] mi ha chiamato, mi ha raccontato che aveva questa storia da raccontare che era incentrata su Neo e Trinity e questo mi sembrò molto emozionante. Neo avrà una seconda opportunità nella sua vita e avrà anche una seconda opportunità con quella che lui afferma sia 'l'unica persona che ho mai amato'". In precedenza, sempre a EW, aveva dichiarato che "il senso ultimo del perché questo film è stato realizzato sta tutto nella storia d'amore tra Trinity e Neo".

Jonathan Groff, new entry nel cast, ha raccontato l'emozione alla prima lettura del copione: "Quando ho letto la sceneggiatura di questo film ho pianto, perché l'idea di vedere questi due iconici attori in queste due parti iconiche tornare e lottare per ottenere nuovamente il loro amore mi ha distrutto". Proprio Groff potrebbe interpretare un ruolo iconico stando a quanto mostrato nel nuovo trailer di Matrix Resurrections.

Matrix Resurrections uscirà il 1° gennaio 2022 nelle sale italiane.