Matrix Resurrections: Keanu Reeves e il nuovo Morhpeus nelle nuove immagini ufficiali

Mentre per il suo arrivo nelle sale italiane dovremo attendere ancora un mese esatto, in quelle americane Matrix Resurrections sarà distribuito in tempo per le festività natalizie e così in questi giorni sono state pubblicate alcune nuove immagini ufficiali dal film diretto da Lana Wachowski. Possiamo vedere Keanu Reeves e Yahya Abdul-Mateen II.

Oltre alla nuova occhiata a Neo e a quella che a quanto pare sarà la nuova versione di Morpheus, nelle nuove immagini ufficiali di Matrix Resurrections possiamo dare uno sguardo agli altri nuovi personaggi della pellicola, rispettivamente interpretati da Jessica Henwick, Eréndira Ibarra e Toby Onwumere. Quest'ultimo sembra poi indossare un attrezzatura che non avevamo mai visto in un film della saga e che ricorda un po' il look del primissimo film del 1999.

Oltre a loro vediamo ancora Yahya Abdul-Mateen II accompagnato da altri misteriosi personaggi e con le due pillole (quella rossa e quella blu) nelle proprie mani, così come alcuni scatti dietro le quinte che ritraggono la regista. Poi ancora vediamo Keanu Reeves accompagnato a una misteriosa porta da Jessica Henwick e una scena di combattimento che vede protagonista proprio Neo. Trovate tutti gli scatti in calce a questa news.

Oltre al look e al recast di Morpheus, un'altra differenza sostanziale rispetto al passato è che il film sembra avere alcuni momenti più leggeri, come abbiamo visto nel trailer, che danno un'atmosfera leggermente diversa dagli originali. Lo stesso Yahya Abdul-Mateen II ha affermato che ci sono alcuni elementi comici in Matrix 4. Staremo a vedere. Lana Wachowski ha sicuramente qualcosa in mente di ben preciso per il futuro, e ha voluto dare un taglio con il passato.

Matrix Resurrections arriverà in Italia il 1° gennaio 2022.