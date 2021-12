Matrix Resurrections, Keanu Reeves: La mia reazione quando mi hanno chiesto di tornare

Dopo la rivelazione del cameo di Tom Hardy in Matrix Resurrections, continua il tour stampa per l'attesissimo nuovo capitolo della celebre saga di fantascienza: a parlare questa volta è Keanu Reeves, che ha raccontato la sua reazione quando gli è stato chiesto di tornare nei panni di Neo.

In una recente ospitata al The Graham Norton Show, l'amatissimo attore ha dichiarato di essersi sentito confuso alla notizia che Matrix avrebbe avuto un quarto capitolo. "Ero a casa e ho ricevuto un messaggio da Lana Wachowski, la regista e sceneggiatrice di questo film, e in quel messaggio mi diceva: 'Senti un po', cosa ne pensi di fare un altro film di Matrix?' Ho pensato: 'Oh, sembra fantastico, ma nell'ultimo film sono morto.' E a quel punto lei mi manda una risposta molto criptica: 'Sicuro?'". Più avanti, Keanu Reeves ha aggiunto: "Lana ha scritto una sceneggiatura davvero bellissima, questo film ha una storia meravigliosa".

Sebbene i fan dovranno aspettare l'uscita di Matrix Resurrections per vivere questa sceneggiatura bellissima e scoprire come fa Neo ad essere vivo dopo gli eventi di Matrix Revolution, in una recente intervista Keanu Reeves ha parlato della storia di amore tra Neo e Trinity.

Ricordiamo che Matrix Resurrections arriverà in Italia a partire dall'1 gennaio: quali sono le vostre aspettative? Come sempre, fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.