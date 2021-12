Matrix Resurrections: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss insieme sulla copertina di EW

Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss hanno conquistato la copertina del magazine Entertainment Weekly per promuovere l'uscita di Matrix Resurrections che li vedrà tornare rispettivamente nei panni di Neo e Trinity per la regista Lana Wachowski. La coppia di attori ha anche discusso del suo ritorno nei personaggi per il nuovo e atteso film sci-fi.

Tra i molti misteri di Matrix Resurrections uno dei più succosi sarà certamente scoprire in che modo i personaggi di Neo e Trinity ritorneranno nella storia; se per il primo le ipotesi sono più che possibili dato che al termine di Matrix Revolutions vedevamo il corpo inerme di Neo essere portato via dalle macchine (e probabilmente reinserito in Matrix), per Trinity il mistero è ancora più fitto dato il suo personaggio moriva nella parte conclusiva di Revolutions, poco prima dell'arrivo di Neo alla città delle macchine.

Nel corso della sua intervista con EW Keanu Reeves ha raccontato il momento in cui ha ricevuto la telefonata: "Si è trattato di una di quelle telefonate in cui, anche se sei a casa, ti alzi". Se non l'avete ancora visto ecco il trailer di Matrix Resurrections. "Non mi sono mai sentito così prima, ho potuto constatare che potevo essere un'estensione del suo cuore [Wachowski] nell'interpretare questo ruolo".

Inoltre anche Jonathan Groff, new entry nel cast, ha raccontato l'emozione alla prima lettura del copione: "Quando ho letto la sceneggiatura di questo film ho pianto, perché l'idea di vedere questi due iconici attori in queste due parti iconiche tornare e lottare per ottenere nuovamente il loro amore mi ha distrutto".

Lana Wachowski ha sicuramente qualcosa in mente di ben preciso per il futuro, e ha voluto dare un taglio con il passato. Matrix Resurrections arriverà in Italia il 1° gennaio 2022. Su queste pagine anche le nuove immagini ufficiali di Matrix Resurrections.