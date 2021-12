Matrix Resurrections, Keanu Reeves afferma:'Il film è la storia d'amore tra Neo e Trinity'

A quasi vent'anni da Matrix Revolutions è finalmente tornato il momento per una nuova avventura nell'universo creato dalle sorelle Wachowski. Matrix Resurrections arriverà nelle sale poco prima di Natale, diretto da Lana Wachowski, e con il ritorno di alcune delle star iconiche della prima trilogia, tra cui Keanu Reeves.

Ovviamente i fan sono pieni di quesiti, soprattutto considerato l'epilogo del film precedente e si chiedono in che modo la sceneggiatura proseguirà la narrazione del franchise.



Intervistato da Entertainment Weekly, Keanu Reeves ha spiegato la genesi del nuovo film:"Quando la regista [Lana Wachowski] mi ha avvicinato, mi ha parlato di avere una storia da raccontare incentrata su Neo e Trinity e mi è sembrato davvero emozionante. Neo sta ottenendo una seconda possibilità di vita e la sta ottenendo con la persona che dice essere 'l'unica persona che abbia mai amato'... La profondità del motivo per cui questo film è stato realizzato trova senso nella storia d'amore fra Trinity e Neo".



Il film conterrà diverse new entry, molto emozionate di dover partecipare al nuovo capitolo. Jonathan Groff ha pianto dopo aver letto la sceneggiatura, come lui stesso ha dichiarato.

All'appello mancherà Laurence Fishburne nel ruolo di Morpheus ma ci sarà Yahya Abdul-Mateen II. Siete pronti per tornare nell'universo di Matrix al fianco di Neo e Trinity?



In attesa dell'uscita del film ecco il trailer di Matrix Resurrections.