Matrix Resurrections, Jonathan Groff: 'Pensavo di essermela fatta sotto con Keanu Reeves'

Nel corso di una nuova intervista concessa a Entertainment Weekly, Jonathan Groff ha rivelato un particolare decisamente esilarante accadutogli sul set di Matrix Resurrections, mentre girava una scena con Keanu Reeves. Nella pellcola diretta da Lana Wachowski, l'attore interpreta quello che ha tutta l'aria di essere il villain della storia.

L’attore noto per la serie Netflix di David Fincher, Mindhunter, e la sua interpretazione di King George in Hamilton, a quanto pare pensava di essersi fatto la pipì addosso durante le riprese di una scena con Keanu Reeves. La scena in questione lo vedeva al centro di una sequenza d’azione in un ufficio in cui il suo personaggio puntava una pistola contro Neo urlando la frase familiare, “Mr. Anderson!”. Il tutto mentre gli irrigatori a soffitto stanno inondando la stanza.

"Quando hanno dato lo stop pensai di essermela fatta addosso, pensai di essermi bagnato i pantaloni. Sapete quella sensazione che si ha quando ti fai la pipì addosso, tipo di urina calda? Ma a quel punto non era ancora andata via la sensazione. Quando ti fai pipì addosso di solito inizialmente senti caldo e poi subito freddo con quest'ultima sensazione che rimane. Poi pensai che una delle cartucce della mia pistola mi fosse finito sulla maglietta, una cosa che ti avvertono potrebbe succedere. Quindi ho guardato giù cercando la cartuccia ma non c'era laggiù. Per circa 10 minuti percepivo questo calore che veniva dal mio...".

Nel corso dell'intervista al tavolo con il cast di Matrix Resurrections è intervenuta quindi Carrie Anne Moss che ha chiarito: "Ma non te la sei fatta nei pantaloni. Per essere chiari".

Vi lasciamo con i commenti della stampa a Matrix Resurrections in attesa di poter vedere il film al cinema e con la nostra recensione di Matrix Resurrections.