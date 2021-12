Matrix Resurrections, Jonathan Groff: 'Ammiro molto la performance di Hugo Weaving'

Matrix Resurrections è ormai vicino al suo arrivo in sala. Come sappiamo nel cast ci sarà un nuovo Morpheus, mentre nei ruoli di Neo e Trinity rivedremo Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Ebbene, a fare il suo ritorno ci sarà anche un cattivo: Agente Smith. A dargli il volto sarà Jonathan Groff, che ha parlato della sfida che ha affrontato.

Come sappiamo, infatti, nel cast originale a interpretare l'iconico ruolo c'era un certo Hugo Weaving, che è diventato piuttosto celebre con la sua interpretazione. Sicuramente quella che si presenta davanti a Groff, è un'impresa piuttosto complessa. L'attore di Hamilton ha detto in un'intervista a Jake’s Takes su YouTube quanto si sia appoggiato alla performance del collega Weaving, rubando molto da lui.

"Vorrei chiedergli meno sulla mia performance e di più sulla sua esperienza, come si è sentito e i suoi ricordi. Ho passato così tanto tempo a guardarlo, e vedendo le sue clip, c'è n'è una su YouTube di lui che dice "Mr Anderson", tutte le volte in cui dice, l'ho guardato non-stop. Solo cut di lui che dice "Mr Anderson". Vorrei parlare con lui del Signore degli Anelli, voglio parlargli della sua carriera. Sarei più interessato a sapere di lui, e troppo nervoso per chiedergli cosa ne pensasse della mia performance nel ruolo di Smith".

Così ha descritto Groff la sua ammirazione per Weaving, e non ci stupisce il suo approccio "da fan": la carriera di Hugo Weaving è davvero notevole. Ora, però, siamo curiosi di vedere come se l'è cavata lui nel ruolo dell'Agente Smith. Potremo farlo a partire dal 1 Gennaio 2022, quando il film arriverà in sala. Nel frattempo ammiriamo il bellissimo poster di Matrix Resurrections.