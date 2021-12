Matrix Resurrections, Jessica Henwick rivela: 'Tom Hardy ha fatto un cameo'

Mentre l’uscita di Matrix Resurrections si avvicina spunta un interessante cameo di Tom Hardy nel quarto film del franchise ma dovremmo impegnarci molto per scovarlo a quanto pare, sempre che la sua scena non sia stata tagliata, parola di Jessica Henwick.

Come rivelato in precedenza, mentre le riprese di Venom: La furia di Carnage erano in corso a San Francisco, nello stesso momento anche la produzione di Matrix Resurrections stava girando in città. Naturalmente, quella coincidenza ha portato a una sorta di improbabile crossover tra i due franchise.



"Stavamo girando a San Francisco contemporaneamente a Venom 2 e ho incontrato Tom Hardy", ha rivelato Jessica Henwick, che interpreterà Bugs nel film, a Den of Geek. "E così, Tom Hardy ed io corriamo sullo sfondo di una delle scene del film. E sono così curiosa di vedere se è stata tagliata o meno. Non vedo l'ora di avere una copia digitale del film, perché io in realtà sono sullo sfondo in un sacco di scene nei panni di me stessa." Ha aggiunto che andava spesso sul set nei giorni in cui non doveva filmare solo per vedere Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss in azione. “Quindi se qualcuno ingrandisce, sarà come: 'Aspetta, c'è Bugs sullo sfondo, nella folla?'”.

Lana Wachowski è tornata sulla poltrona di regista, ma questa volta senza sua sorella, Lilly. Neo è finalmente tornato in azione nel trailer di Matrix Resurrections con Keanu Reeves pronto a riprendere l’iconico ruolo insieme a Carrie-Anne Moss nei panni di Trinity. Tra i volti nuovi troviamo Yahya Abdul-Mateen II, Priyanka Chopra e Daniel Bernhardt. Il film arriverà al cinema l'1 gennaio 2022, non perdetevi il poster IMAX di Matrix Resurrections, e teniamo gli occhi ben aperti nel tentativo di scovare Hardy sullo sfondo in qualche scena!