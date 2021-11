Matrix Resurrections, Jessica Henwick ha rinunciato a Shang-Chi per un ruolo nel film

Matrix Resurrections arriverà presto al cinema, e tra i suoi interpreti c'è anche Jessica Henwick, l'attrice di Iron Fist e Star Wars, che ha recentemente rivelato di aver avuto una scelta difficile davanti a sé quando ha accettato il ruolo nel film. E questa è andata a discapito di un suo ritorno nel MCU.

"Ho ricevuto un'email in cui mi offrivano di realizzare un provino registrato da me per Matrix Resurrections, ma l'ho rifiutato all'inizio" ha infatti raccontato l'attrice ai microfoni di EW!, rivelando inoltre un iniziale rifiuto anche dell'atteso sequel di Matrix "Ero in viaggio, e decisamente non nel posto giusto per girare un provino".

Ma un mese dopo, ecco una nuova notifica: Lana Wachowski non aveva ancora trovato un'attrice per interpretare Bugs, la misteriosa donna dai capelli blu con il tatuaggio di un coniglio bianco che incontrerà Neo nel sequel, e questa volta il video provino non è tardato ad arrivare.

Il giorno in cui Henwick ha ricevuto l'offerta per uno screen test per Matrix Resurrections però, è arrivata anche una proposta di screen test per Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli "Entrambi gli studios erano al corrente delle due offerte, e entrambi i provini per i ruoli arrivavano con la stipulazione di esclusività: avrei potuto accettare o l'uno, o l'altro, ma non c'era nessuna garanzia che li avrei comunque ottenuti [se avessi detto di sì]".

Sappiamo ormai cosa ha scelto Henwick alla fine, ma ricorda il momento della scelta come quello di Neo in Matrix: pillola rossa o pillola blu?

"Avevo un bellissimo rapporto professionale con Marvel. Ho ovviamente preso parte a una seri Marvel, ed ero già in quell'universo. Sapevo che unirmi a quello di Matrix non sarebbe stata un'opportunità che capita tutti i giorni. Lana ha avuto così tante offerte per realizzare altri fil della saga, ma sapevo che era ora o mai più. Mentre con Marvel, ovviamente, è qualcosa di enorme, una meravigliosa compagnia che realizza film regolarmente".

Matrix Resurrections uscirà il 1 gennaio al cinema.