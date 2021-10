Matrix Resurrections è l'inizio di una nuova saga? La risposta di Warner Bros!

Nella medesima intervista durante la quale ha anticipato l'arrivo di una serie tv prequel de I Soprano, la ceo di Warner Bros. Ann Sarnoff ha parlato del potenziale futuro della saga di Matrix dopo l'uscita del prossimo episodio, Matrix Resurrections.

Parlando di strategie aziendali e di come i risultati del box office 2021 per Warner Bros. non metteranno a repentaglio il futuro dei propri franchise (ricordiamo che tutti i film dell'anno distribuiti al cinema dalla Warner sono stati pubblicati nello stesso giorno d'uscita anche su HBO Max nei paesi in cui il servizio è disponibile), la dirigente è stata interrogata sulla possibile realizzazione di nuovi sequel di Matrix dopo Resurrections. La risposta della Sarnoff è stata concisa, diretta e chiara: "Ogni volta che Lana Wachowski vorrà fare un film, noi ci saremo".

Labbra cucite, dunque, ma i fan della saga con Keanu Reeves e Carrie Ann Moss adesso non possono che domandarsi: e se Matrix Resurrections fosse l'inizio di una nuova trilogia? Del resto il sottotitolo del quarto episodio del franchise già di per sé prelude una nuova ripartenza, e a giudicare dal trailer di Matrix Resurrections la regista e sceneggiatrice Lana Wachowski per il sui ritorno alla saga ha pensato ad una totale rilettura della storia originale.

Voi che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Matrix Resurrections uscirà il 22 dicembre nei cinema statunitensi e su HBO Max, e approderà nelle sale italiane dall'1 gennaio 2022.