Matrix Resurrections è stato un flop al box office: niente nuovi sequel per Keanu Reeves?

Matrix Resurrections è stato il film più piratato della settimana per via dell'uscita in contemporanea negli Stati Uniti tra cinema e HBO Max, e ora che gli incassi al box office sono stati deludenti il produttore James McTeigue ha affermato che non ci sono piani per futuri capitoli della saga.

Quando gli è stato chiesto da Collider se la serie con Keanu Reeves proseguirà dopo Resurrections, McTeigue ha dichiarato: "Guarda, per noi, al momento, si è trattato di fare solo il film che hai visto. Non abbiamo in mente nuovi capitoli, né un prequel né un sequel. Non stiamo pensando ad un'altra trilogia".

Parole molto dirette e quantomai dissonanti rispetto alle dichiarazioni arrivate prima dell'uscita del film negli USA, quando invece in più di un'occasione la Warner aveva aperto alla possibilità di nuovi episodi. Che il flop al box office spingerà lo studio ad una tirata di freno a mano? Matrix Resurrections ha infatti aperto al botteghino con un deludente incasso di $22,5 milioni di dollari, che hanno fatto ancora più rumore perché arrivati durante i cinque giorni delle vacanze natalizie, mentre Spider-Man: No Way Home superava di slancio il miliardo di incasso.

In Italia Matrix Resurrections uscirà dall'1 gennaio 2022: ambientato 60 anni dopo gli eventi della trilogia originale di Matrix, il film vede il ritorno di Neo di Keanu Reeves e di Trinity di Carrie-Anne Moss dopo la loro morte alla fine di Matrix Revolutions del 2003. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti, e scoprite nel dettaglio tutto il cast di Matrix Resurrections.