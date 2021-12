Matrix Resurrections è il film più piratato della settimana, la strategia Warner è un flop

Lo scorso 22 dicembre, Matrix Resurrections non solo ha fatto il suo esordio nelle sale cinematografiche ma anche in streaming digitale sulla piattaforma HBO Max, ma a quanto dicono i dati e i numeri a disposizione degli analisti sembra che questa strategia si sia rivelata fallimentare per la Warner: il film è il più piratato della settimana.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, con una percentuale di condivisioni del 32%, Matrix Resurrections è risultato essere il film più scaricato illegalmente della settimana. Lo seguono Resident Evil: Welcome to Raccon City al secondo posto e la versione bootleg di Spider-Man: No Way Home. Il fatto è che grazie alla distribuzione del film sui HBO Max gli utenti hanno potuto mettere le mani sulle copie già in alta definizione della pellicola. Traduzione: molti utenti che non hanno un abbonamento a HBO Max preferiscono rubare il film da internet piuttosto che stipulare un abbonamento mensile.

Non sono affatto dati confortanti per HBO Max, anche perché sulla piattaforma digitale persino Godzilla vs. Kong ha avuto più visualizzazioni di Matrix Resurrections. Il film di Lana Wachowski deve accontentarsi dei suoi 69 milioni di dollari racimolati a livello internazionale al box-office. Non certo una cifra da capogiro pensando che la pellicola è costata quasi 200 milioni. Forse si sarebbe potuto rimandare il film ancora di qualche settimana, in attesa che l'influenza di Spider-Man: No Way Home sul botteghino si affievolisse.

Intanto, in una recente intervista, il produttore James McTiegue ha svelato che la Warner avrebbe fatto Matrix 4 anche senza Lana Wachowski alla regia: "C'è sempre il potenziale per aggiornarsi per la possibilità di fare soldi e raccontare nuove storie. Non dovrei dirlo ma è un pensiero prettamente economico. Ci sono state delle discussioni ma non hanno portato a nulla".

Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Matrix Resurrections.